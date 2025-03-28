Batman'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi

Batman’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği yapıldı.

Necat Nasıroğlu Külliyesi'ndeki "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Atatürk İlkokulu, Bilim ve Sanat Merkezi ile Cemil Meriç Okulu öğrencileri tarafından tasarlanan ürünler sergilendi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara çevre, sıfır atık ve geri dönüşüm konularında bilgi verildi.

Etkinlikte yarıca çocuklara yönelik sıfır atık konulu Hacivat-Karagöz ve film gösterimleri yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı ve Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Muzaffer Özkan, Halk Eğitimi Müdürlüğü yetkilileri, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı.