AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf'te vatandaşlarla bayramlaştı

Nasıroğlu, vatandaşların bayramlarını tebrik ederek, talep ve önerilerini dinledi.

Bayramlaşma programında, Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Murat Çiçek vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hasankeyf ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı.

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