AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf'te vatandaşlarla bayramlaştı
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hasankeyf ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hasankeyf ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayramlaşma programında, Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Murat Çiçek vatandaşlarla bir araya geldi.
Nasıroğlu, vatandaşların bayramlarını tebrik ederek, talep ve önerilerini dinledi.
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