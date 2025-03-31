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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf'te vatandaşlarla bayramlaştı

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hasankeyf ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 16:31 Güncelleme: 31.03.2025 - 16:31
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf'te vatandaşlarla bayramlaştı
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hasankeyf ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Bayramlaşma programında, Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Murat Çiçek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Nasıroğlu, vatandaşların bayramlarını tebrik ederek, talep ve önerilerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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