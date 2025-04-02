Batman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Batman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Batman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Gültepe Mahallesi'nde M.T. yönetimindeki 34 BJF 638 plakalı hafif ticari araç ile A.G. idaresindeki 34 HT 3108 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Otomobilde sıkışan bazı yolcular itfaiye görevlilerince çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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