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        Batman Belediyesinin yollarda ve kaldırımlarda yenileme ve onarım çalışmaları sürüyor

        Batman Belediyesince yollarda ve kaldırımlarda başlatılan yenileme ve onarım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:27 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:43
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        Batman Belediyesinin yollarda ve kaldırımlarda yenileme ve onarım çalışmaları sürüyor
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        Batman Belediyesince yollarda ve kaldırımlarda başlatılan yenileme ve onarım çalışmaları devam ediyor.

        Batman Belediyesi, vatandaşların yürüyüş güvenliğini tehlikeye atan ve onarıma ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmalarını artırarak yaya ve araç trafiğini daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

        Kentin farklı noktalarında meydana gelen trafik kazaları sonucu deforme olan veya farklı nedenlerden dolayı zarar gören kaldırım ve refüjlerde yenileme çalışmalarını sürdüren Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince deforme olan alanlar yenileniyor.

        Bu kapsamda, 4 Kasım 2024 tarihinden bu yana 16 bin 100 ton serim, 8 bin 100 ton yama olmak üzere toplamda 24 bin 200 asfalt serim ve yama işlemi gerçekleştirildi.

        Ekipler ayrıca bulvar, cadde ve sokaklarda kaldırımlar ile refüjlerin onarımı için 12 bin metre uzunluğunda bordür taşı, kaldırım ve refüj çalışması gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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