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        Batman'da 31 çiftçiye finanse edilen 31 sera teslim edildi

        Batman'da GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen 31 seranın teslimi ve fide dikimi törenle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 17:28 Güncelleme: 08.04.2025 - 17:44
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        Batman'da 31 çiftçiye finanse edilen 31 sera teslim edildi
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        Batman'da GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen 31 seranın teslimi ve fide dikimi törenle gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen "Batman'da Üretim ve İstihdam İçin Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 31 çiftçiye 31 sera teslim edildi.

        Merkeze bağlı Balpınar beldesinde düzenlenen törende konuşan Vali Ekrem Canalp, Batman'da 22 yıl içinde 700 dönümlük alanda sera kurulduğunu söyledi.

        Batman'da sera kent kurulacağını belirten Canalp, "Batman Çayı kenarında sağlı sollu 22 bin dönüm arazi var. 22 bin dönüm arazinin 2 bin dönümünü küçük sanayi siteleri için kullanmayı, geri kalan 20 bin dönüm araziyi de sera kentler serisi haline getirmeyi planlıyoruz." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın da Batman'da seracılığın her geçen gün geliştiğini ve büyüdüğünü bildirerek, yeni kurulan seraların çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

        Tören kapsamında Vali Canalp ve katılımcılar serada fide dikti.

        Programa, Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, bazı kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

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