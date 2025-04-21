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        Sason'da "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı yapıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:48 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:48
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        Sason'da "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı yapıldı
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        Batman'ın Sason ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi.

        Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, belediye tarafından 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Demir, bugüne kadar ilçede yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi, vatandaşların önerilerini not aldı.

        Demir, ilk defa düzenledikleri programa katılımın yüksek olduğunu belirterek, programa katılan muhtarlar ile vatandaşlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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