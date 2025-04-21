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        Batman'a kazandırılacak Ahmed-i Hani Mesire Alanı için çivi çakma töreni düzenlendi

        Batman'ın Beşiri ilçesine kazandırılacak Ahmed-i Hani Mesire Alanı için çivi çakma töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:20 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:23
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        Batman'a kazandırılacak Ahmed-i Hani Mesire Alanı için çivi çakma töreni düzenlendi
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        Batman'ın Beşiri ilçesine kazandırılacak Ahmed-i Hani Mesire Alanı için çivi çakma töreni yapıldı.

        Törende konuşan Vali Ekrem Canalp, "Mesire Alanları Eylem Planı" kapsamında kentte ve birçok ilçede çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

        Canalp, "Bu proje yalnızca bir başlangıç. Gercüş'te Mehmet Şimşek Mesire Alanı tamamlandı. Aynı ilçede gölet mesire alanının onarımı yapılıyor. Gercüş'te 40 yıl önce dikilen fidanların bulunduğu eski mesire alanı da yeniden canlandırılacak. Kozluk'ta Erzan Balıklı Kaplıcası ve Garzan Çayı kenarındaki yeni mesire alanı ile Batman adeta yeşile koşuyor." dedi.

        Canalp, mesire alanlarının yalnızca dinlenme alanı değil, aynı zamanda sosyal birlikteliği ve yaşam kalitesini de artıran cazibe merkezleri olduğunu vurguladı.

        İlçede hayata geçirilecek mesire alanında düğün salonu, restoran, dinlenme ve piknik alanları yer alacak.

        Projenin, bölge halkının sosyal yaşamına önemli katkı sunması bekleniyor.

        Törene, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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