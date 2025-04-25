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        Batman Belediyesinden "Kahve ve Çikolata Festivali"ne ilişkin açıklama

        Batman Belediyesince, kentte 19-23 Nisan'da düzenlenen "Kahve ve Çikolata Festivali"ne ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:18
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        Batman Belediyesinden "Kahve ve Çikolata Festivali"ne ilişkin açıklama
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        Batman Belediyesince, kentte 19-23 Nisan'da düzenlenen "Kahve ve Çikolata Festivali"ne ilişkin açıklama yapıldı.

        Batman Belediyesince yapılan açıklamada, büyük bir titizlik ve özenle planlanan kültür, sanat ve ekonomi temelli etkinliklere halkın yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

        Batman gibi genç nüfusu yüksek, kültürel üretimin ve sosyal etkileşimin teşvike ihtiyaç duyduğu bir şehirde festivallerin, toplumsal birlikteliği güçlendirmenin yanı sıra çocuklar, gençler ve aileler için kültürel ortamlar oluşturduğunu bildirilen açıklamada, "Bununla birlikte esnafımızdan çiftçimize, kadın kooperatiflerimizden üreticilerimize, turizm sektöründeki girişimcilerimize kadar çok sayıda kişi için ekonomik canlılığı teşvik etmekte, yerel kalkınmaya doğrudan katkı sunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

        Kentte düzenlenen festivallere toplam 1 milyon 888 bin 671 kişinin katıldığı kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

        "Bu yüksek katılım oranı Batman halkının kültür ve üretime olan ilgisini, etkinliklerimizin başarısını ve şehrimizin tanıtım gücünün ulaştığı noktayı açıkça ortaya koymaktadır. Batman, artık yalnızca tarihi ve doğal zenginlikleriyle değil ekonomiye yön veren, kültür ve sanatla nefes alan ve festivallerle yaşayan bir şehir olarak anılmaktadır. Şimdi, kültürel ve sosyal etkinlikleri diline dolayan, festivallerin gün sayısını bile doğru hesaplayamayan, maliyetlerini çarpıtan ve bu etkinliklerin ilimize ve halkımıza kattığı değeri görmezden gelen Zeynep Oduncu'ya soruyoruz, bugüne kadar birçok ilde yapılan, ilimizde de Turizm Haftası ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen, yaklaşık 200 bin vatandaşımızın katılımıyla 5 gün süren, içerisinde 5 konser, onlarca etkinlik, yüzlerce yerel ve ulusal firmanın bulunduğu, ihalesi açık ihaleyle, şeffaf şekilde yapılan Çikolata ve Kahve Festivalinin getirdiği birlik ve beraberlik iklimi mi sizi rahatsız etti? Akıl oyunları, survivor parkuru, illüzyon gösterileri, oyun parkurları, çocuk şarkıları konseri, geleneksel çocuk hikayeleri ve binlerce ücretsiz tatlı ve çikolata ikramlarının yer aldığı festivalde unutulmaz bir 5 gün geçiren çocuklarımızın mutluluğu mu sizi rahatsız etti? Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızın teveccüh gösterdiği festival ve etkinlikler halkımızın bu alandaki talep ve ihtiyacının en büyük göstergesidir. Batman Belediyesi olarak Batman'ı festivaller şehri yapacak ve etkinliklerimize tüm hızıyla devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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