Hasankeyf Kaymakamı İmrak jandarma personeliyle iftar yaptı
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, jandarma personeliyle iftar programında bir araya geldi.
Giriş: 11.03.2026 - 21:39 Güncelleme:
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, jandarma personeliyle iftar programında bir araya geldi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığında iftar programı düzenlendi.
Kaymakam İmrak, programa katılarak jandarma personeli ile iftar yaptı.
Programda İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan da yer aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri