Sason'da "Yaşayan Kütüphane" hizmete açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde teknoloji odaklı eğitim ve sosyal gelişim imkanları sunacak "Yaşayan Kütüphane" düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, Sason Kaymakamlığı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen kütüphanenin, gençlerin ve öğrencilerin teknolojiyle daha yakından buluşmasını amaçladığı belirtildi.



Açıklamada, açılış programına Vali Ekrem Canalp, eşi Ayten Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı bildirildi.





Kütüphane bünyesinde oluşturulan metaverse sınıfı, robotik kodlama sınıfı, çocuk kulübü ve dijital kütüphane bölümleriyle öğrencilerin teknolojiye erişiminin artırılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, sanal gerçeklik simülatörleri aracılığıyla eğitim, bilimsel ve kültürel alanlarda farklı deneyimler kazandırılmasının planlandığı ifade edildi.





Proje kapsamında özellikle kırsal mahalle ve köylerde yaşayan öğrencilerin sanal gerçeklik uygulamalarıyla tarihi ve kültürel mekanları dijital ortamda gezebileceği, ayrıca köylerde yaşayan vatandaşlara tarım ve hayvancılık başta olmak üzere mesleki gelişime yönelik bilgilendirici sanal gerçeklik eğitimleri verileceği kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Canalp, Batman genelinde teknoloji odaklı eğitim projelerinin sürdüğünü belirterek, il genelinde 150 teknoloji sınıfı kurmayı planladıklarını aktardı.



