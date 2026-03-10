Canlı
        Sason'da "Yaşayan Kütüphane" hizmete açıldı

        Sason'da "Yaşayan Kütüphane" hizmete açıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde teknoloji odaklı eğitim ve sosyal gelişim imkanları sunacak "Yaşayan Kütüphane" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Sason'da "Yaşayan Kütüphane" hizmete açıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde teknoloji odaklı eğitim ve sosyal gelişim imkanları sunacak "Yaşayan Kütüphane" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Sason Kaymakamlığı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen kütüphanenin, gençlerin ve öğrencilerin teknolojiyle daha yakından buluşmasını amaçladığı belirtildi.

        Açıklamada, açılış programına Vali Ekrem Canalp, eşi Ayten Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı bildirildi.


        Kütüphane bünyesinde oluşturulan metaverse sınıfı, robotik kodlama sınıfı, çocuk kulübü ve dijital kütüphane bölümleriyle öğrencilerin teknolojiye erişiminin artırılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, sanal gerçeklik simülatörleri aracılığıyla eğitim, bilimsel ve kültürel alanlarda farklı deneyimler kazandırılmasının planlandığı ifade edildi.


        Proje kapsamında özellikle kırsal mahalle ve köylerde yaşayan öğrencilerin sanal gerçeklik uygulamalarıyla tarihi ve kültürel mekanları dijital ortamda gezebileceği, ayrıca köylerde yaşayan vatandaşlara tarım ve hayvancılık başta olmak üzere mesleki gelişime yönelik bilgilendirici sanal gerçeklik eğitimleri verileceği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Canalp, Batman genelinde teknoloji odaklı eğitim projelerinin sürdüğünü belirterek, il genelinde 150 teknoloji sınıfı kurmayı planladıklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

