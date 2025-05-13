Batman'ın girişine petrol pompası anıtı yerleştirildi

Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10 metre yüksekliğindeki petrol pompası anıtı, ışıklandırma sistemiyle birlikte belirlenen yere monte edildi.

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