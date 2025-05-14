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        Batman'da "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi

        Batman'da, İl Sağlık Müdürlüğünce "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 12:09 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:22
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        Batman'da "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi
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        Batman'da, İl Sağlık Müdürlüğünce "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda Petrol Ofisi İlkokulu'nda hareketsiz yaşam nedeniyle oluşan obezite, diyabet ve kalp hastalıklarına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla etkinlik yapıldı.

        Çocukluk çağında aktif yaşam alışkanlıklarının önemi ve düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki etkilerinin anlatıldığı programda, fiziksel etkinlikler ve yürüyüş yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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