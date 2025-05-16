Gercüş'te doğal gaz hattı için imza töreni yapıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde doğal gaz hattı kurulması için protokol imzalandı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Ekrem Canalp, doğal gazın günlük yaşamı kolaylaştırdığını belirterek, doğal gazın Gercüş'te de yaşam kalitesini artıracağını söyledi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da geçmişte soba ve kömürle ısınmanın zorluklarını anlattı.

Nasıroğlu "Eskiden bir sobayı yakmak ve temizlemek büyük bir emek isterdi. Erkekler de kömür ya da odun temin etmek için yoğun çaba sarf ederdi. Bugün ise bir düğmeyle evi ısıtmak mümkün hale geldi. Bu konforu tüm vatandaşlarımız hak ediyor." dedi.

Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş ise ilçeye doğal gaz gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve AKSA Doğalgaz Siirt ve Batman İşletme Müdürü Adnan Doğan da birer konuşma yaptı.