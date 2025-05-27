Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da ilkokullar arası fiziksel etkinlik oyunları yarışması başladı

        Batman'da ilkokullar arası fiziksel etkinlik oyunları yarışması başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da ilkokullar arası fiziksel etkinlik oyunları yarışması başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da ilkokullar arası fiziksel etkinlik oyunları yarışması başladı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 19 Mayıs Spor Salonunda düzenlenen yarışmaya kent merkezi ve kırsaldaki 49 okuldan 1500'den fazla öğrenci katıldı.

        Yarışmada öğrenciler, bayrak koşuşu, halat çekme, çember gibi geleneksel ve güncel birçok oyunda kendi sınıf kategorilerinde boy gösterecek.

        İlk gün öğrenciler, oyunlara bayrak koşusuyla başladı.

        Bayrak koşundan ter döken Mehmet Akif İnan İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Arya Tunç, yarışmaya katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Yarışmaya katılmak için öğretmenleri ve arkadaşlarıyla geldiğini dile getiren Binatlı İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Hüseyin Çağine de heyecanlı olduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, sanayi sitesi esnafıyla bir araya g...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, sanayi sitesi esnafıyla bir araya g...
        Batman'da "27 Mayıs: Cuntacılık ve Vesayetin Doğuşu" sergisi açıldı
        Batman'da "27 Mayıs: Cuntacılık ve Vesayetin Doğuşu" sergisi açıldı
        Batman Petrolspor - Altınordu: 1-1
        Batman Petrolspor - Altınordu: 1-1
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak, hizmete açılacak gençlik merkezinde incelemelerd...
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak, hizmete açılacak gençlik merkezinde incelemelerd...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, vatandaşların taleplerini dinledi
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, vatandaşların taleplerini dinledi
        Batman'da halk otobüslerinin klima bakımları yapıldı
        Batman'da halk otobüslerinin klima bakımları yapıldı