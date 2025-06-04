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        Batman'da attığı çuvalda silah çıkan zanlı tutuklandı

        Batman'da attığı çuvalda silah bulunan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:20
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        Batman'da attığı çuvalda silah çıkan zanlı tutuklandı
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        Batman'da attığı çuvalda silah bulunan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince alınan istihbari bilgi üzerine Ş.S. takibe alındı.

        Takip edildiğini fark eden Ş.S. elinde bulunan çuvalı yol kenarına atarak kaçtığı sırada ekiplerce yakalandı.

        Yapılan incelemede çuval içerisinde kaleşnikof piyade tüfeği ve 2 şarjör ele geçirildi. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 2 tabanca, 8 şarjör ile 107 fişek bulundu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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