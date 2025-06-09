Şehadetinin üzerinden 8 yıl geçen Aybüke öğretmen anılıyor

İBRAHİM TOPRAK - Batman'ın Kozluk ilçesinde okuldan eve dönerken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehadetinin üzerinden 8 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Çorum'un Osmancık ilçesinde 3 Eylül 1994'te dünyaya gözlerini açan Yalçın, Edremit Kültür ve Sanat Derneği'nde müzik eğitimi aldıktan sonra Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesine müzik öğretmeni olarak atanan ve Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde yüksek lisans yapan Yalçın, kısa sürede öğrenciler ve meslektaşları tarafından sevilen sima haline geldi.

Aybüke öğretmen, 7 ay gibi kısa sürede görev yaptığı okula müzik sınıfı kazandırarak, öğrencilerinin müzik aleti kullanmasına vesile oldu.

9 Haziran 2017'de öğrencilerine karnelerini verdikten sonra eve gitmek üzere okuldan arkadaşlarıyla ayrılan Yalçın, dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, bulunduğu araca isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Terör saldırısının düzenlendiği Kozluk'ta vatandaşlar, şehit öğretmenleri için yaptıkları yürüyüşle terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla, "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla şehit öğretmenin görev yaptığı okula kadar yürüyüş yaptı.

Aybüke öğretmenin şehadeti ülkeyi yasa boğarken, yurdun dört bir yanında teröre tepki eylemleri düzenlendi.

Aybüke öğretmenin ölümü, başta annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Atıf Aybars Yalçın olmak üzere tüm ülkeyi yasa boğdu.

Henüz 22 yaşındayken ilk görev yerinde şehit düşen Yalçın için Batman Öğretmenevi bahçesinde tören düzenlendi.

Yürüyüşün ardından okul bahçesinde toplanan vatandaşlar, Yalçın için dua etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü müzik zümresi de şehit öğretmeni anlatan şiirler okudu.

- Aybüke öğretmenin adı yurdun dört bir yanında yaşatılıyor

Aybüke öğretmenin hatırası, okullarda, kütüphanelerde, sanat atölyelerinde, park ile caddelerde ve anısına düzenlenen etkinliklerle yaşatılmaya devam ediyor.

Şehit öğretmenin ismi, ilk olarak görev yaptığı ve kendi imkanlarıyla açtığı müzik atölyesine, daha sonra Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesine verilerek yaşatıldı.

Mezun olduğu Körfez Anadolu Lisesi, saldırının gerçekleştiği Hastane Caddesi ve lisans eğitimini tamamladığı Necmettin Erbakan Üniversitesinin orkestra salonuna, Osmancık'ta bir ortaokula, Kozluk'ta konukevine, Muş'un Bozbulut köyündeki okul kütüphanesine, Pozantı'daki bir lisenin resim atölyesine, Safranbolu'daki üst geçitte, yüksek lisansa başladığı Batman Üniversitesi'nde bir sınıfa da Aybüke öğretmenin ismi verildi.