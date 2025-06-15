Batman'da evin beton sundurmasının çökmesi sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Batman'ın Beşiri ilçesinde bir evin betonarme sundurmasının çökmesi sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Batman'ın Beşiri ilçesinde bir evin betonarme sundurmasının çökmesi sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Atbağı köyündeki bir evin betonarme sundurmasının tamir edilmesi için 3 işçi çalışma başlattı.
Bu sırada meydana gelen çökmede, 3 işçiyle evde ikamet eden 7 kişi göçüğün altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çökmede 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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