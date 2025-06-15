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        Batman'da panelvan ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde panelvan ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 17:53 Güncelleme: 15.06.2025 - 17:53
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        Batman'da panelvan ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Batman'ın Kozluk ilçesinde panelvan ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Zekeriya E. (21) idaresindeki 72 ABZ 285 plakalı traktör ile Osman U. (32) yönetimindeki 34 FMP 287 plakalı panelvan, Uzunyazı köyü Seymenler mezrası mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, sürücü Zekeriya E. ile traktördeki Celal E. (15) ve Yahya E. (17) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yahya E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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