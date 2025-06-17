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        Batman'da öğrencilere savcılık mesleği tanıtıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında lise öğrencilerine savcılık mesleği tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 19:00 Güncelleme: 17.06.2025 - 19:00
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        Batman'da öğrencilere savcılık mesleği tanıtıldı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında lise öğrencilerine savcılık mesleği tanıtıldı.

        Mardin Cumhuriyet Savcısı İlyas Kocaman, Hasankeyf İmam Hatip Lisesi konferans salonunda, öğrencilerle bir araya geldi.

        Kocaman, öğrencilere savcılık mesleği hakkında bilgi verdi.

        Programa, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak ve öğretmenler de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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