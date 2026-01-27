Habertürk
        Batman Haberleri

        Batman'da gençlere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 13:51 Güncelleme: 27.01.2026 - 13:51
        Batman'da gençlere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Mahallesi Genç Ofisi'nde gerçekleştirilen programda madde, teknoloji, tütün ve alkol bağımlılığı ele alındı.

        Uzman psikologlar tarafından verilen eğitimde, bağımlılığın psikolojik, sosyal ve fiziksel etkileri ile korunma yolları anlatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için eğitimlerin farklı genç ofislerinde sürdürüleceğini belirtti.

