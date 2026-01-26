Habertürk
        Batman Haberleri

        Batman'da kuşlar için doğaya yem bırakıldı

        Batman'ın Gercüş ilçesinde kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 15:54 Güncelleme: 26.01.2026 - 15:54
        Batman'da kuşlar için doğaya yem bırakıldı
        Batman'ın Gercüş ilçesinde kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan kuşların beslenmesine destek amacıyla İlçe Orman İşletme Müdürlüğünce çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, belirlenen yerlere buğday ve yulaf bırakıldı.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, çalışmanın sadece bir görev olmadığı, aynı zamanda doğayla kurulan bağın, merhamet ve sorumluluğun bir göstergesi olduğunu belirtti.

        Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür eden Öztaş, "Bu güzel dayanışmanın ilham kaynağı olmasını diliyoruz. Siz de çevrenizdeki yaban hayatına küçük bir destek olabilirsiniz. Uygun noktalarda kuş yemi ve doğal besinler bırakmayı unutmayın. Bir avuç iyilik, bir can kurtarabilir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

