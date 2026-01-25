Gercüş'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
Batman'ın Gercüş ilçesinde karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.
Batman'ın Gercüş ilçesinde karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kar yağışı sonrası kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için ekiplerin başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor.
Açıklamada, vatandaşların güvenliği ve ulaşımda aksama yaşanmaması için tüm imkanlarla sahada çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.