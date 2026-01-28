Batman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Gercüş Orman İşletme Şefliği ekiplerince Hasankeyf ilçesine bağlı Bayırlı köyü kırsalında yaban hayvanları için yemleme çalışması gerçekleştirildi. Açıklamada, zorlu kış şartlarında yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, doğadaki tüm canlıların yaşam hakkını korumak amacıyla çalışmaların devam edileceği kaydedildi.

