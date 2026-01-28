Habertürk
        Batman Haberleri

        Batman'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Batman'da kendilerini polis olarak tanıttıkları kişinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınlarını alarak dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 13:06 Güncelleme: 28.01.2026 - 13:06
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık 2025'te kendilerini komiser olarak tanıtan şüpheliler, bir vatandaşı telefonla arayarak Batman'da bir kuyumcu soygunu gerçekleştiğini, kimliğinin olay yerinde bulunduğunu ve altınlarının mukayese edilmesi gerektiğini söyleyerek yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki 106 gram altın ve 12 Cumhuriyet altınını alarak ortadan kayboldu.


        Durumun bildirilmesi üzerine Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştiren S.T. ve M.V.A'nın, Diyarbakır'da olduğu tespit edildi.

        Diyarbakır'da 21 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

