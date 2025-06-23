Batman'da evin balkonunda patlayan tüp nedeniyle çıkan yangın söndürüldü

Çamlıtepe Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki evin balkonunda bulunan piknik tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

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