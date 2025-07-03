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        Batman'da sulama kanalına düşen köpek yavrusu kurtarıldı

        Batman'da sulama kanalına düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:49 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:49
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        Batman'da sulama kanalına düşen köpek yavrusu kurtarıldı
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        Batman'da sulama kanalına düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yeşiltepe Mahallesinde sulama kanalında köpek sesi duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavruyu kanaldan çıkarttı.

        Kurtarılan köpek Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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