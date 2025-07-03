Batman'da sulama kanalına düşen köpek yavrusu kurtarıldı
Batman'da sulama kanalına düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Batman'da sulama kanalına düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeşiltepe Mahallesinde sulama kanalında köpek sesi duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavruyu kanaldan çıkarttı.
Kurtarılan köpek Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
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