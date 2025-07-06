Batman'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Batman'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Batman'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Fatih Mahallesi'ndeki boş bir arsada bulunan otlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın büyümeden vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
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