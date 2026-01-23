Batman'da kuşlar için doğaya yem bırakıldı

Batman Orman İşletme Müdürlüğünce kent merkezi ve ilçelerde kuşlar için doğaya yem bırakıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için Batman Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan Sason, Gercüş, Kozluk, Beşiri ve Hasankeyf ilçelerindeki ormanlık alanlar ile yeşil kuşak sahalarına yem konuldu.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Orman İşletme Müdürü Mehmet Özcan, yaban hayatının korunması amacıyla bu çalışmaların kış boyunca devam edeceğini belirtti.



Özcan, doğa ve doğada yaşayan bütün canlıların her koşulda koruma altında olduğunu kaydetti.

