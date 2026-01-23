Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da kuşlar için doğaya yem bırakıldı

        Batman Orman İşletme Müdürlüğünce kent merkezi ve ilçelerde kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 18:20 Güncelleme: 23.01.2026 - 18:20
        Batman'da kuşlar için doğaya yem bırakıldı
        Batman Orman İşletme Müdürlüğünce kent merkezi ve ilçelerde kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için Batman Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan Sason, Gercüş, Kozluk, Beşiri ve Hasankeyf ilçelerindeki ormanlık alanlar ile yeşil kuşak sahalarına yem konuldu.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Orman İşletme Müdürü Mehmet Özcan, yaban hayatının korunması amacıyla bu çalışmaların kış boyunca devam edeceğini belirtti.

        Özcan, doğa ve doğada yaşayan bütün canlıların her koşulda koruma altında olduğunu kaydetti.

