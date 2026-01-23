Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Batman'da İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gerek yerli gerek yabancı yatırımcıların öncelikle güven aradığını belirterek, "Bütün Türkiye'de olduğu gibi Batmanımızda da o güveni tesis ettik çok şükür. Bundan sonra Batman'ın yolu ve bahtı açık." dedi.

        Giriş: 23.01.2026 - 17:33 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:33
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Batman'da İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gerek yerli gerek yabancı yatırımcıların öncelikle güven aradığını belirterek, "Bütün Türkiye'de olduğu gibi Batmanımızda da o güveni tesis ettik çok şükür. Bundan sonra Batman'ın yolu ve bahtı açık." dedi.

        Bakan Uraloğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı hedefiyle ülkenin geleceğini planladıklarını ve inşa ettiklerini söyledi.

        Sadece bugünü, yarını değil 2028'leri, 2035'leri, 2053'leri, 2071'leri planlayan bir ülke haline geldiklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde. Allahuteala ondan razı olsun. Önemli yürüttüğümüz süreçlerden biri Terörsüz Türkiye süreci. Bu süreç başlatıldığı zaman geçmişte bazı olumlu olumsuz tecrübelerimiz oldu elbette ama bu süreç başlatıldığı zaman buna inanmayanlar oldu. İnanmayanları bırakın, bu sürecin önüne taş koymaya çalışanlar oldu ama bugün bu sürecin ne kadar kıymetli olduğunu hep beraber görmüş olduk. Her tarafımızda sıkıntılar oldu, oluştu ama Cumhurbaşkanımızın yönettiği bir devlet aklıyla vatandaşımızın, milletimizin, ülkemizin birlik, beraberliğine halel getirmeden bu tehlikeleri tek tek bertaraf ediyoruz. Elbette Doğu, Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın, illerimizin duruşu da ayrı bir kıymete sahip. Bu süreçte bazı illerimizi provoke etmeye çalışıyorlar ve oraları Türkiye'nin gündemine getirmeye çalışıyorlar ama çok şükür bu süreçte başarısız olduklarını gördük. Batmanımızın bayrağına, ülkesine sevdasını gördük. Allah sizlerden razı olsun."

        AK Parti siyasetinin, ülkeyi bütünleştirme ve geleceğe taşıma olduğunu anlatan Uraloğlu, odaklarında ideoloji değil insan, kavga değil hizmet olduğunu belirtti.

        Rant değil projelerle gündem olduklarını ifade eden Uraloğlu, laf değil icraat ürettiklerini kaydetti.

        Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Milletimiz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetlerimize 24 yıldır destek veriyor. Allah razı olsun. Elbette bu verilen destek de teşkilatlarımızın çok bir kıymeti vardır. Genç bir nüfusu var Batmanımızın. Batman'ın coğrafyası gerek yeraltı zenginliğiyle gerek arazi yapısıyla beraber gelişmeye gerçekten çok müsait. Yeni organize sanayi bölgeleri ihdas edildi. Dolayısıyla Batman'daki o potansiyel artık ete kemiğe büründürülmüş, yatırım yapılmaya başlanmış. Yerli olsun yabancı olsun yatırımcı önce güven arar. Gideceği yerde güven olmasını ister. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Batmanımızda da o güveni tesis ettik çok şükür. Bundan sonra Batman'ın yolu ve bahtı açık. Yolunuz açık olsun."

        Hizmetleri daha iyi anlatabilmek için vatandaşların gönlüne dokunacaklarını dile getiren Uraloğlu, vatandaşların derdiyle dertleneceklerini anlattı.

        Bütün vatandaşlara sahip çıkacaklarını belirten Uraloğlu, "Bunu yapacak ak kadrolara sahibiz. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte, önümüzdeki seçimlerde de Batman başta olmak üzere bütün Türkiye'ye biz bunu göstermiş olacağız. Burada çok iyi bir teşkilatımız var. İl başkanımız, Allah razı olsun, bütün ekibiyle beraber. Biz burada daha iyi sonuçlar alacağımıza canı gönülden inanıyoruz. Sizin buradaki her başarınız, sizin buradaki vatana, millete, bayrağa sarılmanız Trabzon'daki kardeşlerimizi mutlu ediyor, gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da Batman'ın Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin geliştikçe ve büyüdükçe Batman'ın da büyüdüğünü anlatan Nasıroğlu, "Batman kendisiyle yarışıyor. Sürekli yenilikler istiyor. Batman kendi branşında bölgede liderlik yapan bir şehir konumunda. Her alanda adımını atıyor. Batman'daki bu enerjiyi faydaya çevirmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz." dedi.

        AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ise Batman'da güçlü bir ivme yakaladıklarını, il teşkilatının tüm organlarıyla sahada olduğunu bildirdi.

        Programa, parti teşkilat üyeleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

