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        Batman'da akciğerinden çekirdek kabuğu çıkarılan 15 aylık bebek sağlığına kavuştu

        Batman'da akciğerine çekirdek kabuğu kaçan 15 aylık bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 19:03 Güncelleme: 07.07.2025 - 19:03
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        Batman'da akciğerinden çekirdek kabuğu çıkarılan 15 aylık bebek sağlığına kavuştu
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        Batman'da akciğerine çekirdek kabuğu kaçan 15 aylık bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 aylık D.A, evde oyun oynarken çekirdek kabuğu yuttu.

        Bebeğin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden babası, Heimlich manevrası uygulayarak kabukların bir kısmını çıkardı.

        İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

        Çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Selim Özkaya tarafından gerçekleştirilen operasyonla, bebeğin akciğerine kaçan çekirdek kabuğu çıkarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkaya, operasyonun başarılı geçtiğini, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

        Özkaya, bebeğin kısa sürede taburcu edilmesinin planlandığını kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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