Batman'da akciğerinden çekirdek kabuğu çıkarılan 15 aylık bebek sağlığına kavuştu

İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Bebeğin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden babası, Heimlich manevrası uygulayarak kabukların bir kısmını çıkardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 aylık D.A, evde oyun oynarken çekirdek kabuğu yuttu.

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