Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 1700 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

        Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 1700 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:08 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 1700 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 1700 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu Şırnak'ın Silopi ilçesinden Batman'a kaçak sigara getiren bir kişiyi takibe aldı.

        Takibe alınan otomobil, Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durduruldu.

        Otomobilde yapılan aramada bandrolsüz 1700 paket sigara ele geçirildi.

        1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma

        Benzer Haberler

        Batman Havalimanında turizm tanıtım çalışması
        Batman Havalimanında turizm tanıtım çalışması
        Batman'da danışmanlık merkezleri LGS tercih hizmet veriyor
        Batman'da danışmanlık merkezleri LGS tercih hizmet veriyor
        TPAO Batman Petrolspor'lu 6 sporcu Avrupa Şampiyonası'nda katıldı
        TPAO Batman Petrolspor'lu 6 sporcu Avrupa Şampiyonası'nda katıldı
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu vatandaşlarla görüştü
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu vatandaşlarla görüştü
        Batman Belediyesi'nde 380 personele sağlık taraması yapıldı
        Batman Belediyesi'nde 380 personele sağlık taraması yapıldı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak halk pazarını ziyaret etti
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak halk pazarını ziyaret etti