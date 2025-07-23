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        Sason Kaymakamı Başar şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti

        Sason Kaymakamı Furkan Başar, şehit yakınları ve gazilere evlerinde ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:38 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:38
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        Sason Kaymakamı Başar şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti
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        Sason Kaymakamı Furkan Başar, şehit yakınları ve gazilere evlerinde ziyarette bulundu.

        Kaymakam Başar, ziyaretlerde şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti, onların taleplerini dinledi.

        Başar, her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarının belirtti.

        Başar, "Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli yakınlarının, gazi ve gazi ailelerimizin her zaman yanındayız. Bu topraklar uğruna can veren kahramanlarımıza Allah'tan rahmet gazilerimize sağlıklı uzun ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Şehit yakınları ve gaziler, Kaymakam Başar'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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