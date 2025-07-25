Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da belediyeden ücretsiz kanser taraması hizmeti

        Batman'da belediye tarafından ücretsiz kanser taraması hizmeti veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:56 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da belediyeden ücretsiz kanser taraması hizmeti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da belediye tarafından ücretsiz kanser taraması hizmeti veriliyor.

        Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) iş birliğiyle Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü binasında yapılan taramalarda meme, rahim ağzı ve kolon kanserine yönelik erken teşhis imkanı sağlanıyor.

        Taramalar kapsamında 40-69 yaş arası kadınlara mamografi ile meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere ise kolon kanseri taraması yapılıyor.

        Taramalarda HPV ve DNA testi de ücretsiz uygulanıyor.

        Randevu ve sıra bekleme zorunluluğu olmadan sunulan hizmette erken teşhis ve kansere karşı farkındalığın artırılması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan

        Benzer Haberler

        Aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti (2)
        Aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti (2)
        Aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsünün bacağı koptu
        Aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsünün bacağı koptu
        Batman'da "AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı" yapıldı
        Batman'da "AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı" yapıldı
        Batman'da örtü yangını; bin dönüm alan zarar gördü
        Batman'da örtü yangını; bin dönüm alan zarar gördü
        Batman'da sıcaktan bunalan vatandaşlara su ve limonata ikram edildi
        Batman'da sıcaktan bunalan vatandaşlara su ve limonata ikram edildi
        Elektrikli skuterinin bataryası elinde patladı; o anlar kamerada
        Elektrikli skuterinin bataryası elinde patladı; o anlar kamerada