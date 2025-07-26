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        Batman'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Batman'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:46 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:46
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        Batman'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Batman'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        A.A. (27) idaresindeki 59 PA 627 plakalı otomobil Kılıç köyü mevkisinde refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan F. İ. (52) ile S.S. (19) da yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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