        Batman Haberleri

        Büyükelçi Bağış Batman'da "Türkiye Yüzyılı" programında konuştu:

        Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, "Türkiye tercihleriyle önümüzdeki yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' yapma konusunda karar veriyor. Ülkemiz, Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde tercihini barıştan, kardeşlikten, farklılıklarını zenginlik olarak kabul eden, kendi kendine yeten bağımsız bir Türkiye'den yana yapıyor." dedi.

        Giriş: 07.10.2025 - 17:06 Güncelleme: 07.10.2025 - 17:06
        Büyükelçi Bağış Batman'da "Türkiye Yüzyılı" programında konuştu:
        Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, "Türkiye tercihleriyle önümüzdeki yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' yapma konusunda karar veriyor. Ülkemiz, Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde tercihini barıştan, kardeşlikten, farklılıklarını zenginlik olarak kabul eden, kendi kendine yeten bağımsız bir Türkiye'den yana yapıyor." dedi.

        Bağış, Batman Üniversitesince Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı: Değişen Bölgesel Paradigmalar Bağlamında Küresel İlişkiler ve Yeni Perspektifler" programında konuştu.

        Türkiye'nin gençlere güvendiğini belirten Bağış, bu salondaki gençlerden nice akademisyenlerin, diplomatların, siyasetçilerin, devlet ve iş adamlarının çıkacağını söyledi.

        Dünyanın çalkantılı bir süreçten geçtiğini, Gazze'de insanlık dramının iki yıldır sürdüğünü anlatan Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Filistin halkı yıllardır topraklarından adım adım uzaklaştırıldı, son iki yıldır da büyük bir mağduriyet yaşıyor. İnsan hakları ihlallerinin bu noktaya geldiği, bu kadar açık ve bariz bir şekilde vicdansızlığın yapıldığı bir dönemde buna en çok ses çıkaran, en çok itiraz eden ülke Türkiye Cumhuriyeti oldu. Filistin meselesine en yüksek sesi Türkiye çıkardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalar sayesinde Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya gibi ülkeler Filistin'i devlet olarak tanıdı."

        Rusya-Ukrayna savaşına değinen Bağış, Türkiye'nin heyetleri bir araya getiren, müzakere yaptıran bir ülke olduğunu aktardı.

        Bağış, "Türkiye diplomaside, arabuluculukta çok farklı bir noktaya geldi. Hemen yanı başımızda Suriye'de yaşananlar ortada. Örnek aldıkları ülke neresi? Türkiye." ifadelerini kullandı.

        Ülkede, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atıldığına işaret eden Bağış, şöyle dedi:

        "Türkiye tercihleriyle önümüzdeki yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' yapma konusunda karar veriyor. Ülkemiz, Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde tercihini barıştan, kardeşlikten, farklılıklarını zenginlik olarak kabul eden, kendi kendine yeten bağımsız bir Türkiye'den yana yapıyor."

        Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir de programın, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda gençlere yeni perspektifler kazandırmayı amaçladığını belirtti.

        Programa, Batman Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

