Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda şüpheliler F.T, A.K, E.B, Y.Y. ve F.Y. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Açık Sistem Global Yasadışı Bahis Site Paneli" kullanarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

