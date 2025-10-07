Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 14:45 Güncelleme: 07.10.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Açık Sistem Global Yasadışı Bahis Site Paneli" kullanarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda şüpheliler F.T, A.K, E.B, Y.Y. ve F.Y. yakalandı.

        Operasyonda 8 cep telefonu, 13 SIM kart, 2 masaüstü bilgisayar ve modem ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!

        Benzer Haberler

        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 gözaltı
        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 gözaltı
        Batman'da 1 kişinin öldüğü TIR kazası kamerada
        Batman'da 1 kişinin öldüğü TIR kazası kamerada
        Batman'da 11 ayda 125 riskli yapının yıkımı gerçekleştirildi
        Batman'da 11 ayda 125 riskli yapının yıkımı gerçekleştirildi
        Batman'da TIR, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Batman'da TIR, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Batman'da tırın park halindeki tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yar...
        Batman'da tırın park halindeki tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yar...
        Batman'da son kullanma tarihi geçmiş 300 kilogram şeker imha edildi
        Batman'da son kullanma tarihi geçmiş 300 kilogram şeker imha edildi