        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da mahalle sakinleri ineği ölen kadına destek için seferber oldu

        İBRAHİM TOPRAK/ŞAHİN SEÇEN - Batman'da ineği ölen kadın, yaşadığı mahallede başlatılan kampanya sayesinde yeni bir inek sahibi oldu.

        Giriş: 08.10.2025 - 11:42 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:16
        Batman'da mahalle sakinleri ineği ölen kadına destek için seferber oldu
        İBRAHİM TOPRAK/ŞAHİN SEÇEN - Batman'da ineği ölen kadın, yaşadığı mahallede başlatılan kampanya sayesinde yeni bir inek sahibi oldu.

        Sağlık Mahallesi'nde yaşayan Eslihan Bilgiç'in sağdığı sütünden yaptığı yoğurdu satarak ailesinin geçimini sağladığı ineği hastalık sonucu öldü.

        Bilgiç, yaşadığı üzüntüyü muhtar Fatma Türkan ile paylaştı.

        Kadın muhtar, ailenin mağduriyetinin giderilmesi için bir dayanışma kampanyası başlatmaya karar verdi.

        Türkan'ın başlattığı kampanyaya mahalle sakinlerinden destek yağdı.

        Kampanya kapsamında 5 günde 52 bin lira toplandı. Ölen inekten kalan buzağı da satılarak eklenen miktar ile kadına 135 bin lira değerinde yeni bir inek alındı.

        Bilgiç, mahalle sakinlerinin gösterdiği dayanışma sayesinde yeni bir inek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

        - "Kampanyamız diğer mahallelere de örnek oluyor"

        Muhtar Fatma Türkan, AA muhabirine, iki dönemdir muhtarlık yaptığı mahallede kendisine iletilen sorunları gidermek için yoğun bir gayret içerisinde olduğunu belirtti.

        Muhtarlığı süresince mağduriyet yaşayan ailelere de yardım etmeye çalıştığını anlatan Türkan, zaman zaman ihtiyacı olan ailelere destek için yardım kampanyaları da düzenlediğini, bu sayede mahallede bir yardımlaşma kültürü oluşturduğunu ifade etti.

        İneği ölen aileyi yakından tanıdığını, ailenin tek geçim kaynağının ölen inekleri olduğunu bildiğini dile getiren Türkan, şunları söyledi:

        "Ailemiz ineklerinden sabah, akşam süt sağıp, yoğurt mayalayıp komşulara satarak geçimini sağlıyordu. Bir sabah kapım çalındı, Eslihan hanım gözyaşı dökerek ineğinin öldüğünü, çaresizlikten ne yapacağını bilemediğini söyledi. Hemen bir yardım kampanyası başlattık. 5 gün gibi kısa bir sürede 52 bin lira topladık. Ailenin ölen ineğinden kalan buzağıyı da satarak 135 bin liraya aileye yeni bir inek aldık. 12 bin 500 lira kadar açığımız kaldı. Bunu tamamlamak için de hayırseverlerden destek bekliyoruz. Ailemiz yine süt sağıp, yoğurt yapıp, satıyor."

        Türkan, yardım kampanyaları sayesinde mahallede dayanışma kültürünün arttığına işaret ederek, "Bu yardım, mahallemiz için önemli bir dayanışma kampanyası oldu. Kampanyamız diğer mahallelere de örnek oluyor. Bu gerçekten güzel bir duygu. Hayırseverlerimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Yeni ineğine kavuşan Eslihan Bilgiç de eşinin rahatsız olması nedeniyle çalışamadığını, yoğurt yaparak eşine ve iki çocuğuna baktığını anlattı.

        Bir sabah uyandığında tek geçim kaynakları olan ineklerinin öldüğünü gördüğünü belirten Bilgiç, üzüntüsünü anlattığı muhtar Fatma Türkan'dan yardım istediğini söyledi.

        Başlatılan dayanışma kampanyası ile kısa sürede yeni bir inek alındığını anlatan Bilgiç, "Allah onlardan razı olsun, bize yardım ettiler. Yeni ineğimizle yine geçimimizi sağlayacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

