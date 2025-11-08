AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Batman Çayı Islah Projesi çalışmalarını inceledi

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, yapımı devam eden Batman Çayı Islahı 3. Etap Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi.

Milletvekili Nasıroğlu, Batman Çayı Islah Projesi'nin hem çevre güvenliği hem de kentin kalkınma vizyonu açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

"Batman Çayı'nın ıslahının tamamlanmasıyla Batman için çok önemli olan ve vizyon projeleri arasında sayılan Samanyolu OSB, İkiztepe OSB, Sera OSB ve küçük sanayi sitelerinin yapımına başlanacaktır." ifadesini kullanan Nasıroğlu, çalışmaların 2023 yılı sonunda başladığını ve bu yıl sonuna kadar 4 bin 600 metrelik kesimin tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Nasıroğlu, şunları kaydetti:

"Batman Çayı bizim için son derece kıymetli. Bu proje tamamlandığında taşkın derdi kalmayacak, Batman Ovası su altında kalma riskinden kurtulacak. Aynı zamanda çevrede büyük bir yeşil alan ve üretim potansiyeli ortaya çıkacak. Islah çalışmalarıyla toplam 35 kilometrelik bir hattın düzenlenmesi planlanıyor."