        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Batman Çayı Islah Projesi çalışmalarını inceledi

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, yapımı devam eden Batman Çayı Islahı 3. Etap Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 12:37 Güncelleme: 08.11.2025 - 12:37
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Batman Çayı Islah Projesi çalışmalarını inceledi
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, yapımı devam eden Batman Çayı Islahı 3. Etap Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi.

        Milletvekili Nasıroğlu, Batman Çayı Islah Projesi'nin hem çevre güvenliği hem de kentin kalkınma vizyonu açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        "Batman Çayı'nın ıslahının tamamlanmasıyla Batman için çok önemli olan ve vizyon projeleri arasında sayılan Samanyolu OSB, İkiztepe OSB, Sera OSB ve küçük sanayi sitelerinin yapımına başlanacaktır." ifadesini kullanan Nasıroğlu, çalışmaların 2023 yılı sonunda başladığını ve bu yıl sonuna kadar 4 bin 600 metrelik kesimin tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

        Nasıroğlu, şunları kaydetti:

        "Batman Çayı bizim için son derece kıymetli. Bu proje tamamlandığında taşkın derdi kalmayacak, Batman Ovası su altında kalma riskinden kurtulacak. Aynı zamanda çevrede büyük bir yeşil alan ve üretim potansiyeli ortaya çıkacak. Islah çalışmalarıyla toplam 35 kilometrelik bir hattın düzenlenmesi planlanıyor."

        Çiftçilere de çağrıda bulunan Nasıroğlu, vahşi sulama yöntemlerinden uzaklaşarak modern sulama sistemlerine geçilmesi gerektiğini aktardı.

        Nasıroğlu, "Bir damla su bile bizim için kıymetli. Bu projelerle hem suyun zararını önlüyor hem de bereketini en verimli şekilde değerlendirmiş oluyoruz." diye konuştu.

        Nasıroğlu, projede emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederek, projenin Batman'ın geleceğine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

        İncelemede AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve DSİ 103. Şube Müdürü Turan Keleş de yer aldı.

        Batman-Diyarbakır Köprüsü ile Güney Çevre Yolu Köprüsü arasındaki çay yatağında devam eden ıslah çalışmalarıyla, taşkın riskinin önüne geçilmesi ve tarımsal arazilerin güvence altına alınması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

