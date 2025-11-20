Batman'da abartı egzoz kullanan 5 sürücüye para cezası kesildi
Batman'da abartı egzoz kullandıkları tespit edilen 5 sürücüye toplam 75 bin 610 lira para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında düzenlenen uygulamalar sürüyor.
Bu kapsamda yapılan denetimlerde 2 otomobil ve 3 motosiklette abartı egzoz bulunduğu tespit edildi.
Sürücülere toplam 75 bin 610 lira para cezası uygulandı.
