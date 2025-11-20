Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da abartı egzoz kullanan 5 sürücüye para cezası kesildi

        Batman'da abartı egzoz kullandıkları tespit edilen 5 sürücüye toplam 75 bin 610 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 10:29 Güncelleme: 20.11.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da abartı egzoz kullanan 5 sürücüye para cezası kesildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da abartı egzoz kullandıkları tespit edilen 5 sürücüye toplam 75 bin 610 lira para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında düzenlenen uygulamalar sürüyor.

        Bu kapsamda yapılan denetimlerde 2 otomobil ve 3 motosiklette abartı egzoz bulunduğu tespit edildi.

        Sürücülere toplam 75 bin 610 lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Trump-Mamdani görüşmesinin tarihi belli oldu
        Trump-Mamdani görüşmesinin tarihi belli oldu
        Erzurum'da 500 kışlık mezar kazıldı
        Erzurum'da 500 kışlık mezar kazıldı
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Avrupa'da kadınlar için zorunlu askerlik neden yaygınlaşıyor?
        Avrupa'da kadınlar için zorunlu askerlik neden yaygınlaşıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Lodos ve sıcaklık uyarısı
        Lodos ve sıcaklık uyarısı
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Trump imzaladı: Epstein dosyaları açıklanacak
        Trump imzaladı: Epstein dosyaları açıklanacak
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Makas atan alkollü sürücü, 6 aylık bebeğin ölümüne neden oldu
        Makas atan alkollü sürücü, 6 aylık bebeğin ölümüne neden oldu
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!

        Benzer Haberler

        Kamyonetin arkasına bağlanan at yola düşüp sürüklendi: O anlar kamerada
        Kamyonetin arkasına bağlanan at yola düşüp sürüklendi: O anlar kamerada
        Kamyonetin arkasında dakikalarca sürüklenen atın durumu iyi
        Kamyonetin arkasında dakikalarca sürüklenen atın durumu iyi
        Ayrancı Tepesi, renkli paraşütlerle doldu; kaymakam uçuş yaptı
        Ayrancı Tepesi, renkli paraşütlerle doldu; kaymakam uçuş yaptı
        Batman'da kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı
        Batman'da kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı
        Akciğerine ceviz parçaları kaçan Yiğit, ameliyatla sağlığına kavuştu
        Akciğerine ceviz parçaları kaçan Yiğit, ameliyatla sağlığına kavuştu
        Sıra dışı üzüm tanesi görenleri hayrete düşürdü
        Sıra dışı üzüm tanesi görenleri hayrete düşürdü