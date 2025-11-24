Sason'da şehit ve gazi aileleri öğrencilerle buluştu

Programa, Sason SHM Müdürü Hakan Akın ve kurum personeli de katıldı.

Sason Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürlüğünce düzenlenen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği kapsamında şehit ve gazi aileleri, Sason Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

Batman'ın Sason ilçesinde şehit ve gazi aileleri öğrencilerle bir araya geldi.

