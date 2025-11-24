Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın "Öğretmenler Günü"nde görev yaptığı okulda anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görev yaptığı okulda anıldı.

Kozluk Kaymakamlığı koordinasyonunda Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, ilk görev yeri olan Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın için adını taşıyan okulda anma programı düzenlendi.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesindeki şehidin adını taşıyan müzik atölyesinde gerçekleştirilen anma programına katılan Kaymakam Ümit Fırat Böçkün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Işık ve meslektaşları, şehit öğretmenin fotoğrafının bulunduğu alana karanfil bıraktı.

Daha sonra okulun müzik öğretmeni tarafından şehit öğretmenin severek söylediği "Mağusa Limanı" türküsü seslendirildi.