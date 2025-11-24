Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın "Öğretmenler Günü"nde görev yaptığı okulda anıldı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görev yaptığı okulda anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 13:23 Güncelleme: 24.11.2025 - 13:23
        Kozluk Kaymakamlığı koordinasyonunda Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, ilk görev yeri olan Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın için adını taşıyan okulda anma programı düzenlendi.

        Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesindeki şehidin adını taşıyan müzik atölyesinde gerçekleştirilen anma programına katılan Kaymakam Ümit Fırat Böçkün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Işık ve meslektaşları, şehit öğretmenin fotoğrafının bulunduğu alana karanfil bıraktı.

        Daha sonra okulun müzik öğretmeni tarafından şehit öğretmenin severek söylediği "Mağusa Limanı" türküsü seslendirildi.

        Burada gazetecilere açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Işık, Öğretmenler Günü dolayısıyla Aybüke öğretmeni hüzünlü bir şekilde andıklarını söyledi.

        Aybüke öğretmeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kozluklular ve Kozluk'un öğrencileri olarak hiçbir zaman unutturmayacaklarını ifade eden Işık, Yalçın'ın hatırasının yaşatılacağını dile getirdi.

        Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde Aybüke öğretmenin isminin kütüphane, park ve okullarda yaşatıldığını işaret eden Işık, "Aybüke öğretmenimiz, yeni doğan çocuklarda Aybüke ismiyle, yeni okullarımızdaki öğrencilerimiz de Aybüke fidanlarıyla ve Türkiye'nin her yerindeki farklı alanlarda Aybüke öğretmenimizi yaşatmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

        Anma programının ardından Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine zeytin fidanları dikildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

