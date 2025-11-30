Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Valisi Canalp, Mereto Dağı'nda yürütülen yol çalışmasını inceledi

        Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki Mereto Dağı'nda asfaltlama çalışması tamamlanan yolda inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:43 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Valisi Canalp, Mereto Dağı'nda yürütülen yol çalışmasını inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki Mereto Dağı'nda asfaltlama çalışması tamamlanan yolda inceleme yaptı.

        Vali Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile asfaltlama işlemi tamamlanan ve bariyer çalışmalarının devam ettiği yolu ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

        Mereto Dağı'nın Batman için önemli bir turizm değeri olduğunu ifade eden Canalp, "Yapılan yol ve altyapıyla Mereto artık daha konforlu bir şekilde ziyaret edilebilecek bir noktaya dönüştü. Vatandaşlarımız uzak yerlere gitmeden burada dinlenebilecek ve güzel zaman geçirebilecek." dedi.

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu da dağın her dört mevsimde de ziyaretçilerine farklı güzellikler sunduğunu belirterek, kentin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik projelerin sürdüğünü dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor

        Benzer Haberler

        Batman itfaiyesi 20 metrelik kuyuya düşen horozu kurtardı
        Batman itfaiyesi 20 metrelik kuyuya düşen horozu kurtardı
        Batman'da traktörün çarptığı 9 yaşındaki İsa öldü
        Batman'da traktörün çarptığı 9 yaşındaki İsa öldü
        Traktörün çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Traktörün çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Batman'da dini mekanlarda temizlik çalışması yapılıyor
        Batman'da dini mekanlarda temizlik çalışması yapılıyor
        Batman'daki 1500 yıllık Mor Aho Manastırı, inanç ve kültür turizmine katkı...
        Batman'daki 1500 yıllık Mor Aho Manastırı, inanç ve kültür turizmine katkı...
        Gercüş'te dron destekli trafik denetimi
        Gercüş'te dron destekli trafik denetimi