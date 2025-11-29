Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da dini mekanlarda temizlik çalışması yapılıyor

        Batman Belediyesince dini mekanlarda temizlik çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 16:10 Güncelleme: 29.11.2025 - 16:12
        Batman'da dini mekanlarda temizlik çalışması yapılıyor
        Batman Belediyesince dini mekanlarda temizlik çalışması yürütülüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla yürütülen çalışma kapsamında cami, mescit ve Kur'an kurslarının halıları temizleniyor.

        Mayıs 2022'den bu yana kentte düzenli temizlik çalışması yapılarak vatandaşların daha ferah ve hijyenik ortamlarda ibadet etmelerini sağlanıyor.

        Açıklamada, temizlik çalışmalarının düzenli devam edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

