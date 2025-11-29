Batman'da dini mekanlarda temizlik çalışması yapılıyor

Batman Belediyesince dini mekanlarda temizlik çalışması yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla yürütülen çalışma kapsamında cami, mescit ve Kur'an kurslarının halıları temizleniyor.

Mayıs 2022'den bu yana kentte düzenli temizlik çalışması yapılarak vatandaşların daha ferah ve hijyenik ortamlarda ibadet etmelerini sağlanıyor.

Açıklamada, temizlik çalışmalarının düzenli devam edileceği bildirildi.