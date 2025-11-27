Habertürk
        Batman Haberleri

        Batman'da abartı egzoz kullanan 5 sürücüye para cezası kesildi

        Batman'da abartı egzoz kullanan 5 sürücüye toplam 104 bin 256 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:41 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:41
        Batman'da abartı egzoz kullanan 5 sürücüye para cezası kesildi
        Batman'da abartı egzoz kullanan 5 sürücüye toplam 104 bin 256 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik denetimlerini sürdürüyor.

        Uygulamalar sırasında, mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle araçlarına abartı egzoz takarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen otomobil ve 4 motosiklet sürücüsü durduruldu.

        Ekipler, 5 araç sürücüsüne toplam 104 bin 256 lira ceza uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

