Sason'da yapımı tamamlanan park hizmete açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde yapımı tamamlanan parkın açılışı yapıldı.

Batman Belediyesinin destekleri, Sason Kaymakamlığı ve Belediyesinin işbirliğinde yapılan parkın açılışı içini tören düzenlendi.

Törene katılan Vali Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, çocuklarla kurdele keserek, parkın açılışını gerçekleştirdi.

Canalp, burada yaptığı konuşmada, ilçeyi her ziyaretlerinde yeni projeleri değerlendirdiklerini veya devam eden yatırımları yerinde incelediklerini söyledi.

Batman turizmi denildiğinde yıllarca akla ilk gelen yerin Hasankeyf olduğunu dile getiren Canalp, artık turizmin Hasankeyf ile sınırlı kalmadığını, turizmi Sason, Kozluk, Beşiri ve Gercüş ilçeleri ile kent merkezi de dahil geniş bir alana yaymayı hedeflediklerini ifade etti.

Mereto Dağı'nı önemli bir turizm merkezi haline getirmek için çeşitli projelerin hayata geçirildiğini belirten Canalp, yol çalışmalarının zorlu coğrafi koşullara rağmen son aşamaya geldiğini aktardı.