Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Sason'da yapımı tamamlanan park hizmete açıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde yapımı tamamlanan parkın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 14:18 Güncelleme: 30.11.2025 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sason'da yapımı tamamlanan park hizmete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'ın Sason ilçesinde yapımı tamamlanan parkın açılışı yapıldı.

        Batman Belediyesinin destekleri, Sason Kaymakamlığı ve Belediyesinin işbirliğinde yapılan parkın açılışı içini tören düzenlendi.

        Törene katılan Vali Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, çocuklarla kurdele keserek, parkın açılışını gerçekleştirdi.

        Canalp, burada yaptığı konuşmada, ilçeyi her ziyaretlerinde yeni projeleri değerlendirdiklerini veya devam eden yatırımları yerinde incelediklerini söyledi.

        Batman turizmi denildiğinde yıllarca akla ilk gelen yerin Hasankeyf olduğunu dile getiren Canalp, artık turizmin Hasankeyf ile sınırlı kalmadığını, turizmi Sason, Kozluk, Beşiri ve Gercüş ilçeleri ile kent merkezi de dahil geniş bir alana yaymayı hedeflediklerini ifade etti.

        Mereto Dağı'nı önemli bir turizm merkezi haline getirmek için çeşitli projelerin hayata geçirildiğini belirten Canalp, yol çalışmalarının zorlu coğrafi koşullara rağmen son aşamaya geldiğini aktardı.

        Meryem Ana Kilisesi'nin restorasyonunda da büyük ilerleme kaydedildiğini işaret eden Canalp, "Bahar döneminden itibaren inanç ve kültür turizmi için gelen misafirlerimizi burada ağırlayabilecek duruma geleceğiz. Zirvenin altında kalıcı bir festival alanı inşa ediyoruz. Ayrıca kafe ve restoranların kurulması için teknik incelemeler yaptık. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri tamamlama hedefindeyiz." şeklinde konuştu.

        Canalp, önümüzdeki yıllarda bölgeye düzenlenecek tur programlarının artmasıyla Sason'un ekonomik olarak da güçleneceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi

        Benzer Haberler

        Batman'da kuaför dükkanında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
        Batman'da kuaför dükkanında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
        Batman'da iş yeri kurşunlayan tefecilere operasyon: 2 tutuklama
        Batman'da iş yeri kurşunlayan tefecilere operasyon: 2 tutuklama
        Batman'da tefecilik ve iş yeri kurşunlama operasyonu: 2 tutuklama
        Batman'da tefecilik ve iş yeri kurşunlama operasyonu: 2 tutuklama
        Batman Valisi Canalp, Mereto Dağı'nda yürütülen yol çalışmasını inceledi
        Batman Valisi Canalp, Mereto Dağı'nda yürütülen yol çalışmasını inceledi
        Batman itfaiyesi 20 metrelik kuyuya düşen horozu kurtardı
        Batman itfaiyesi 20 metrelik kuyuya düşen horozu kurtardı
        Batman'da traktörün çarptığı 9 yaşındaki İsa öldü
        Batman'da traktörün çarptığı 9 yaşındaki İsa öldü