        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da babasını silahla öldüren zanlı yakalandı

        Batman'da babasını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 01:09 Güncelleme: 07.12.2025 - 01:09
        
        Batman'da babasını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Hilal Mahallesi'ndeki bir apartmandan silah sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, eve kendisini kilitleyen C.E’yi (33) ikna ederek dışarı çıkardı.

        Evde yapılan incelemede, C.E'nin babası Aziz E'yi (62) tüfekle öldürdüğü belirlendi.

        Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Cenaze, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

