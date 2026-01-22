Habertürk
Habertürk
        Batman Haberleri

        Batman'da atık yağlar biyodizele dönüştürülecek

        Batman Belediyesi, sürdürülebilir çevre vizyonu kapsamında kent genelinde toplanacak bitkisel atık yağları biyodizele dönüştürerek hem çevrenin korunmasına hem de ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 11:56 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:01
        Batman'da atık yağlar biyodizele dönüştürülecek
        Batman Belediyesi, sürdürülebilir çevre vizyonu kapsamında kent genelinde toplanacak bitkisel atık yağları biyodizele dönüştürerek hem çevrenin korunmasına hem de ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliğinin önlenmesi ve atık yağların ekonomiye kazandırılması amacıyla Batman Belediyesi ile lisanslı özel bir firma arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Protokol kapsamında, hanelerden toplanacak bitkisel atık yağlar geri dönüşüm sürecinin ardından biyodizel üretiminde kullanılacak.

        Batman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde, "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" doğrultusunda hayata geçirilen çalışma kapsamında imzalanan protokole, Batman Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Muzaffer Özkan ile firma yetkilileri katıldı.

        Açıklamada, yalnızca 1 litre atık yağın lavaboya dökülmesiyle 1 milyon litre temiz suyun kirlenebileceği belirtilerek, bu yağların evsel su kirliliğinin yaklaşık yüzde 25'ine, kanalizasyon tıkanmalarının ise yüzde 40'ına neden olduğu vurgulandı.

        Protokol gereğince, Batman genelinde toplanacak bitkisel atık yağlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisanslı tesislerde işlenerek dizel türü akaryakıtlara ilave edilen biyodizele dönüştürülecek.

        Açıklamada, gelecek nesillere daha temiz bir şehir bırakılması amacıyla vatandaşlara çağrıda bulunularak, lokanta, otel ve yemekhanelerin lisanslı firmalarla sözleşme yapmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Evlerde biriken kullanılmış kızartmalık yağların ise belediye tarafından kurulan toplama sistemine teslim edilmesi gerektiği ifade edildi.



