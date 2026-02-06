Habertürk
        Batman'da kaçak sigara üretimi yapılan depoya düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 14:13 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:13
        Batman'da kaçak sigara üretimi yapılan depoya düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında kentte çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Çamlıca ve Seyitler mahallelerinde bulunan depo ve ikamette kaçak sigara üretimi yapıldığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 4 otomatik makaron dolum makinesi, 2 hava kompresörü, 2 milyon 30 bin 500 boş makaron, 2 bin 100 tütün doldurulmuş sigara, 12 kilogram kıyılmış tütün, 15 bin boş sigara kutusu ve 14 milyon 523 bin 200 filtre ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

