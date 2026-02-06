Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da okul kantinlerinde denetim yapıldı

        Batman'da 47 okul kantininde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:13 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da okul kantinlerinde denetim yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da 47 okul kantininde denetim gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sağlıklı beslenmesine ve alışveriş yapması amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekiplerince okul kantinlerinde denetim yapıldı.

        47 okul kantininde yapılan denetimlerde, hijyen koşulları, fiyat listesi, ürünlerin son tüketim tarihleri ve ruhsat kontrollerine bakıldı.

        Açıklamada, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerin eğitim-öğretim sezonu boyunca düzenli devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi

        Benzer Haberler

        Batman'da 90 saniyede milyonluk kuyumcu soygunu kamerada
        Batman'da 90 saniyede milyonluk kuyumcu soygunu kamerada
        Kar maskeli şüpheliler, kuyumcu çalışanını darbedip 1 kiloya yakın altını a...
        Kar maskeli şüpheliler, kuyumcu çalışanını darbedip 1 kiloya yakın altını a...
        Kar maskeli şüpheliler, kuyumcu çalışanını darbedip 1 kiloya yakın altını a...
        Kar maskeli şüpheliler, kuyumcu çalışanını darbedip 1 kiloya yakın altını a...
        Sason'da KÖYDES Yatırım Programı Toplantısı yapıldı
        Sason'da KÖYDES Yatırım Programı Toplantısı yapıldı
        Batman'da kuyumcu soygunu ardından esnaf kepenk kapattı
        Batman'da kuyumcu soygunu ardından esnaf kepenk kapattı
        Batman'da kaçak sigara üretimi yapılan depoya düzenlenen operasyonda 2 şüph...
        Batman'da kaçak sigara üretimi yapılan depoya düzenlenen operasyonda 2 şüph...