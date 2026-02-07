Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

        Batman'da kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 12:39 Güncelleme: 07.02.2026 - 12:39
        Batman'da kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
        Batman'da kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kendilerini MİT personeli olarak tanıtan şüphelilerin, uyuşturucu ticareti suçundan ceza almış bir kişiyi, dosyasını bozacakları vaadiyle 1 milyon 500 bin lira dolandırdıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen ve inandırıcılığı artırmak amacıyla yapay zeka teknolojilerini kullandıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla 4 Ocak'ta Diyarbakır'da operasyon düzenlendi.

        Operasyonda E.Ö, G.E, S.K. ve E.A. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.E. ve E.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

